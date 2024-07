Elezioni Usa live Kamala Harris verso la nomination Dem | Abbiamo ancora 106 giorni vinceremo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 luglio 2024 - "Quando lottiamo, vinciamo", è lo slogan con cuisi avvia ad ottenere laDem alla Casa Bianca. Infatti la vice di Joe Biden, con il voto virtuale di oltre 300 delegati della California, il suo Stato, ha l'impegno verbale di un numero sufficiente di delegati per ottenere lademocratica per la corsa alla presidenza, secondo Politico e Cnn. Nella notte il presidente ha chiamato il quartier generale della campagna elettorale in occasione della visita dellainsieme al marito Doug Emhoff per salutare e ringraziare lo staff: "È la migliore". Staff che vedrà pochi cambiamenti infatti Jen O'Malley Dillon e Julie Chavez resteranno alla guida della campagna della, dopo aver condotto quella di Joe Biden.