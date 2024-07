Claudio Mancini balestriere d’oro nella sfida di Chiusi della Verna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) GUBBIO – Una serata piena di soddisfazioni quella di domenica sera per la Società Balestrieri di Gubbio che, a, ha disputato e celebrato il torneo B.A.I. (Balestra Antica all’Italiana) in onore degli 800 anni delle stimmate di San Francesco insieme alle Società Balestrieri di Assisi e Sansepolcro. Per quanto riguarda laa squadre sono stati i biturgensi a vincere grazie ai 297 punti complessivi totalizzati, con Gubbio che si piazza seconda e Assisi che sale sull’ultimo gradino del podio. Passando invece alla gara individuale, gioiscono gli eugubini per la vittoria del veterano, che con un tiro praticamente perfetto bissa la vittoria conquistata nel 2019 in Piazza Grande a Gubbio.