Leoni resta un obiettivo dell’Inter! Presto nuovo incontro La situazione oggi

(Di lunedì 22 luglio 2024) La trattativa tra Inter e Sampdoria per il giovane talento Giovanniprosegue e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accordo definitivo tra le parti.– L’Inter continua a lavorare sul futuro e in ottica prospettiva dopo dopo Luka Topalovic e Alex Perez, il terzo “colpo” potrebbe essere Giovanni. Il giovane classe 2006 è stato una delle rivelazioni della Serie B nella scorsa stagione, guadagnandosi un posto da titolare nella Sampdoria durante la seconda parte del campionato. Diventato uno dei più giovani debuttanti nella storia del club genovese, e l’allenatore Andrea Pirlo non ha avuto dubbi nel lanciarlo in campo, riconoscendo le sue straordinarie qualità difensive. L’Inter, sempre attenta ai giovani talenti, ha individuato inun prospetto di grande futuro.