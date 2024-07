Sbandieratori e musici Buon esordio ascolano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Ascoli capitale, ancora una volta, della bandiera.positivo, ieri, per i tre sestieri ascolani impegnati nella Tenzone Argentea, il campionato nazionale di Serie A2 perche si concluderà oggi. Ieri mattina nelle due specialità Il risultato più eclatante è arrivato dalla coppia, con Piergiorgio Travaglini e Giacomo Parissi di Porta Tufilla che hanno ottenuto il terzo posto, portandosi a casa un bronzo. Nella stessa specialità , vinta da Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani di Faenza, dodicesimo posto per Alessio Guidotti e Andrea Giorgi di Sant’Emidio. Solo 19esima, invece, la coppia della Piazzarola formata da Simone Salusti e Giorgio Polucci. Nel singolo, invece, vittoria per Raffaele Rampino. Il miglior, nella specialità , è stato Alessio Guidotti di Sant’Emidio, che è arrivato quarto e per pochissimo non è riuscito a salire sul podio.