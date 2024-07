Il compagno Mélenchon a Repubblica | La Francia scelga tra me e la fascista Le Pen Dirò addio alla Nato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 luglio 2024) “La scelta definitiva dellasarà tra me e laLe Pen”. Così aJean-Luc, leader della France Insoumise, la sinistra radicale francese. Macron, afferma, “ha sciolto l’Assemblea per chiedere un chiarimento politico. Sono le sue parole, non le nostre. Per decine di sondaggi, il Rassemblement National era dato ampiamente in testa, e noi del Nuovo Fronte Popolare ultimi. È avvenuto il contrario. Se Macron avesse accettato il risultato del voto, com’è prassi in altre democrazie, avrebbe già chiamato qualcuno dei nostri per fare il primo ministro”.e il voto dei musulmani “Il partito socialista, che fa parte della nostra alleanza, ha ripetuto ‘no aprimo ministro’. Sento dire che sono una figura divisiva. Vengo etichettato come antisemita” dice ancora.