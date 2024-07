Roma furia De Rossi | la clamorosa decisione del tecnico

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 20 luglio 2024) Laprova a smuoversi dopo l’immobilismo degli ultimi giorni: i giallovanno all’assalto del grande obiettivo, pronti 30 milioni Lafin qui non ha certo brillato sul mercato. Ha riscattato Angelino per la corsia mancina, ingaggiato a parametro zero Mathew Ryan come secondo portiere ed Enzo Le Fée, centrocampista francese pagato ben 23 milioni di euro. Tre colpi ma la rosa è ancora incompleta, tanto che Desi aspetta altri colpi a breve termine al pari dei tifosi, quasi preoccupati. Manca un centravanti dopo l’addio di Lukaku, ma anche altri calciatori in altri ruoli. Di certo c’è che i giallosi stanno muovendo alacremente e proveranno a chiudere in tempi rapidi per un colpo in entrata.