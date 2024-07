Morto a 17 anni dopo le ’chemio’ Il gip respinge l’opposizione alla richiesta di archiviazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) "La scelta operata, tenuto conto dei dati a disposizione dei medici" è stata "corretta" e "non vi è prova certa della riconducibilità del sanguinamento che ha portato al decesso all’ultima somministrazione di chemioterapia". Così, con queste parole e per queste ragioni il gip di Perugiadipresentata da Elena e Stefano Mazzoni nell’ambito del procedimento avviato in seguitomorte del loro figlio 17enne che vede indagati otto medici dell’ospedale. Alex era stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia i primi di febbraio 2020 per curare una leucemia linfoblastica a cellule B. In un mese di trattamento si erano susseguiti quattro cicli di chemioterapia.