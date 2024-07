LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | dalle 17 00 azzurri a caccia di medaglie con Nappi Valensin e Villa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.17: Adesso è ufficiale, Francesco Crotti è qualificato per la finale dei 400 ostacoli 13.07: Francesco Efeosa Crotti! L’azzurro si scrolla di dosso le paure dei primi due salti, trova il 14.90 che lo porta in testa al suo gruppo e di fatto in finale 13.00: Rebecca Feirle con 59?63 vince la terza e ultima semifinale dei 400 ostacoli 12.56: Non si migliora ulteriormente Matteo Sorci nel getto del peso e mette in cascina 640 punti 12.54: Niente da fare per Benedetta Falleti nella seconda semifinale dei 400 ostacoli. L’azzurra è sesta con 1’02?44. Vince la ceca Radova con 58?99, seconda la francese Pouzancre-Hoyer con 59?62 12.50: Secondo nullo per Crotti che ha un solo tentativo per cercare di qualificarsi per la finale del triplo 12.