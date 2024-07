Furia Meloni con Stoltenberg | sgarbo della Nato all' Italia sull' incarico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) La nomina di un rappresentante specialeper la sponda Sud è stata decisa, dopo una lunga fase istruttoria, al vertice dell'Alleanza svoltosi la scorsa settimana a Washington. Subito dopo, l'ha inviato una lettera al segretario generale, Jens, in cui esprime il suo disappunto per la nomina dello spagnolo Javier Colomina come rappresentante speciale dell'Alleanza per i rapporti con i Paesisponda Sud del Mediterraneo. La decisione di, riferisce il Messaggero, è stata preceduta da una raffica di nomi voluti dal segretario generale uscente che tuttavia avevano già suscitato malumori tra gli Alleati. La scelta di Colomina comunque non è stata ancora formalizzata oltre al fatto che potrebbe decadere quando il successore di, l'olandese Mark Rutte, si insedierà alla guidadal prossimo ottobre 2024.