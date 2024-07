Diamond League 2024 | Fabbri batte Crouser nel getto del peso a Londra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) È un Leonardoin formato olimpico nel decimo meeting di. A, l’azzurro, argento mondiale a Budapest 2023 e oro europeo a Roma, trova un quinto lancio da 22.52 eil campione mondiale (Budapest 2023) e olimpico (Tokyo 2020) Ryan. L’americano, in testa fino al penultimo lancio, non va oltre i 22.37 e non riesce nella finalina a tre a migliorare la sua misura. Terzo posto per l’altro statunitense Payton Otterdahl (22.13). Fuori dal podio l’argento olimpico (Tokyo 2020) e bronzo mondiale (Budapest 2023) Joe Kovacs, quarto con 22.03. Da verificare le condizioni del neozelandese Tom Walsh, ritiratosi dopo il quarto lancio per un problema fisico. Nel lancio del giavellotto donne Mackenzie Little vince con il personal best di 66.27, trovato al lancio di apertura e conservato fino a fine gara.