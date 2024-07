Atletica l’Italia vince nel giavellotto! Pietro Villa si laurea Campione d’Europa U18 spallata da record

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)ha fatto saltare il banco a Banska Bystrica (Slovacchia) e si ètoUnder 18 nel tiro delin campo internazionale in una delle specialità più iconiche dell’leggera e in cui il Bel Paese non gode di grandissima tradizione: si fa festa in uno dei pochi settori in cui il movimento tricolore attuale fatica a emergere tra i seniores. Questo ragazzo di ancora 16 anni (spegnerà le candeline il prossimo 10 ottobre) ha scagliato l’attrezzo da 700 grammi (i grandi lanciano un etto in più) a 76.04 metri al primo tentativo, tramortendo la concorrenza già in partenza e andando poi in calando (la serie è proseguita con 69.43, 71.88, una rinuncia, 70.96, 68.66). Il romano ha firmato il nuovoitaliano allievi, superando il 75.25 con cui Giovanni Frattini conquistò l’argento agli EYOF nel 2019.