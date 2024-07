Verstappen in Ferrari | Vasseur allo scoperto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 19 luglio 2024)inma non solo: intervistato da Auto Motor und Sport il team principal della Rossa è uscito. Il team principal della, in un’intervista rilasciata da Auto Motor und Sport ha parlato di Max. Ora, prima di dare false illusioni, al momento ci sono pochissime possibilità che il tri campione del mondo che si avvia al quarto successo possa approdare alla Rossa: non solo perché ci sono Leclerc e Hamilton, ma anche e soprattutto perché la Red Bull non è intenzionata a privarsi di quello che è il migliore del Mondiale. Max(Lapresse) – Ilveggente.itMa le parole del team principal dellalasciano le porte aperte al futuro. Una scuderia come quella di Maranello, la più amata al mondo e la più affascinante per tutti, non può non pensare di non avere i migliori dentro la propria squadra.