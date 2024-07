Ncc la Consulta | Incostituzionale il divieto di rilasciare nuove licenze

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Corte costituzionale ha dichiaratoildiautorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (Ncc). Questo, in sintesi, quanto sancito da una sentenza depositata oggi, attraverso la quale è stato dichiarato illegittimo un articolo (il 10-bis, comma 6), del decreto Semplificazioni del 2018. Secondo quanto stabilito dalla, ildiautorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione Ncc “ha consentito, per oltre cinque anni all’autorità amministrativa di alzare una barriera all'ingresso dei nuovi operatori", compromettendo così “gravemente la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea".