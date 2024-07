Marsupio donna | l’accessorio glamour dell’estate da portare sempre con te

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 luglio 2024) Borse a tracolla, zaini, pochette: la modasi arricchisce ogni anno di nuovi accessori che diventano subito un trend, ma che nonsi rivelano comodi. Quest’estate, finalmente si punta sulla versatilità e sulla praticità. In che modo? Semplicissimo: ilsi trasforma da semplice accessorio sportivo ad un vero e proprio must have per completare qualsiasi tipo di look, anche quello più. Scopriamo quali sono i migliori modelli da acquistare subito. Come indossare ildaPrima, qualche piccolo consiglio per indossare ilcon eleganza: sebbene questo accessorio sia ben noto per la sua comodità, finora veniva relegato solamente agli outfit sportivi e, soprattutto, in caso di lunghe camminate o trekking. Insomma, lo si usava proprio nelle situazioni in cui non se ne poteva fare a meno, per spostarsi in modo semplice e con leggerezza.