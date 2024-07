L’interruzione di Microsoft colpisce anche le Olimpiadi di Parigi | aeroporti e sistemi informatici bloccati

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024)dei serviziha creato disagi in tutto il mondo. Ne ha risentitoche sta organizzando le. Ormai manca poco all’inizio ufficiale, il tempo degli ultimi lavori e poi ci sarà la cerimonia di apertura. Questo down diperò ha creato non pochi disagiall’organizzazione dei Giochi Olimpici. Lo riporta Le Parisien. Down: problemi alledi“L’organizzazione dei Giochi Olimpici ha visto i suoi, proprio come altre grandi organizzazioni e istituzioni colpite da questo incidente informatico. L’organizzazione ha confermato che «questo incidente ha un impatto sulle attività IT (informatiche e tecnologiche, ndr) di2024». I servizi di biglietteria e le operazioni di allestimento dei siti proseguono regolarmente, così come il passaggio della fiaccola.