Li Jun Li nel cast della serie tv Marvel Spider-Noir

(Di venerdì 19 luglio 2024) Iltv “” ha accolto in queste ore Li Jun Li, attrice nota per ladi successo Wu Assassins. Deadline ha riferito che l’attrice di origini orientali ha ottenuto un ruolo regolare al fianco di Nicolas Cage come cantante nel nightclub più importante di New York. L’ingaggio di Li Jun Li segue quello di Brendan Gleeson annunciato meno di dieci giorni fa (qui la notizia). Harry Bradbeer è pronto a dirigere e produrre esecutivamente i primi due episodi, che Oren Uziel e Steve Lightfoot stanno sviluppando come co-showrunner. Nel team creativo spiccano i nomi di Phil Lord e Chris Miller, i quali supervisionano come produttori esecutivi, avendo già avuto a che fare con–Mannel film animato-Man: Un nuovo universo.