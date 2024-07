Lavoro Cisal Cavallaro | Rafforzare ruolo dei rappresentanti per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 19 luglio 2024) Francesco, segretario generale della: “Due proposte per migliorare in salute esul” Roma. Nell’ambito dell’attività istituzionale del Cnel, il Segretario Generale dellaFrancescoha ufficializzato due proposte per un possibile miglioramento del quadro complessivo in materia di salute esul. La prima concerne il rafforzamento deldeiaziendali della, che dovrebbero ricevere maggiore assistenza o addirittura essere surrogati per legge da quelli territoriali nei contesti in cui la loro azione risulti poco incisiva o addirittura inesistente (si pensi a tutto il mondo della piccola e micro impresa).