L' Aperol spritz spopola negli Stati Uniti | è il cocktail preferito Ecco perché

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 19 luglio 2024) Gli statunitensi amano il gusto italiano. Almeno per quanto riguarda i. Tra le bevande della mixology più apprezzate, in testa a una classifica, ci sarebbe uno tra i più grandi protagonisti dell’aperitivo: l’. Margarita e Old fashioned seguono rispettivamente in seconda e terza posizione tra ipiù bevuti nel paese stelle e strisce. L'The Drinks Buiness ha riportato l’analisi dei dati messi a disposizione dalla società di caffè Coffeeness che hanno fornito una panoramica totale deipiù ordinati e bevuti dai consumatori statunitensi all’interno di ciascun singolo stato. Ci sarebbe aspettati magari di vedere il Martini Dry primeggiare nella classifica finale, o magari un Cosmopolitan. Due drink tra i più presenti nei film e nelle serie tv.