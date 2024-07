Il fenomeno Meloni visto da Milwaukee Giordano | Ero da Trump per Ecr tutti mi chiedevano di Giorgia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) C’è stata anche una quota di orgoglio italiano a, dove la notte scorsa in un tripudio di stelle, strisce e identità americana profonda si è conclusa la convention dei Repubblicani. A cogliere questo aspetto è stato Antonio, deputato di FdI e segretario generale di Ecr, andato in rappresentanza dei Conservatori italiani ed europei, impegnati da questa parte dell’Oceano nella complessa partita del voto su Ursula von der Leyen. Arrivato da ospite,s’è ritrovato più volte protagonista. O, meglio, ambasciatore del protagonismo italiano: “Ogni volta che sentivano che sono italiano e del partito di, midi lei, di portarle i saluti, di dirle che la ammirano. Non solo ad altissimi livelli, ma anche – precisa – le persone che abbiamo incontrato al ristorante e durante gli eventi”. Il “daLa circostanza è una notizia.