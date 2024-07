Come diventare un’icona di stile come Taylor Russell

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024), star di Bones and All, ha compiuto 30 anni e ci insegnadiattraverso i suoi look e la sua presenza glam. Il suo nome è uno dei più incandescenti di Hollywood, quantomeno della sua generazione.deve molto della sua popolarità proprio a Luca Guadagnino, che l’ha sceltaco-protagonista di Bones and All, film presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia insieme a Timothée Chalamet. Ma l’occhio del pubblico è stato prontamente catturato anche dalla sua attitudine glam. Non è un mistero che l’attrice sia molto vicina alla moda. Non a caso è uno dei volti più amati e gettonati di Loewe che, oltre a vestirla sul red carpet, l’ha più volte coinvoltatestimonial. Ed è persino apparsa anche in passerella, per il brand spagnolo.