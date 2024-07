Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi Tutto in bilico tra fuga e sprint ristretto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un’altra giornata sulla carta interlocutoria primatripletta che chiuderà ilde. La Gap-Barcelonnette di 179,5 chilometri si potrebbe prestare nuovamente agli attacchi da lontano: i 3100 metri di dislivello sono distribuiti su cinque salite di terza categoria, l’ultima a oltre quaranta chilometri dal traguardo, e non vedranno probabilmente gli uomini di classifica darsele di santa ragione. Potrebbe essere la giornata in cui potremmo rivedere protagonisti sia Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) che Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck): le salite odierne non sono arcigne e ben si adattano alle loro caratteristiche da corridori di corse di un giorno. Fino ad ora non siamo mai riusciti ad assistere a questo infuocato duello,potremmo finalmente averne l’occasione. Dietro, una pletora di attaccanti niente male.