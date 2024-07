Ordinanza Regione Toscana su tutela rischio calore no a blocco dei lavori | si riparta dalle linee guida

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lapone ulteriori limitazioni alle attività nei cantieri edili e nelle cave nei giorni in cui il, per la condizioni climatiche, diventi alto per gli addetti esposti al sole e con attività fisica intensa. Lo prevede unafirmata dal Presidente Eugenio Giani che vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungataore 12.30 alle ore 16.00, ogni giorno e fino al 31 Agosto, così come era già stato fatto la scorsa settimana, con le stesse indicazioni e gli stessi orari, per il lavoro nei campi e nelle serre. Fanno eccezione pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori nel caso si tratti di interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità.