Era l’unico modo si fa amputare il dito rotto pur di partecipare alle Olimpiadi | la storia dell’hockeista Matthew Dawson

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Ci sono molti altri problemi nella vita che sono ben più gravi della perdita di un. Ecco perché mi ritengo molto fortunato che si tratti solo di un pezzettino”. Ancora prima di cominciare,può già raccontare una delle curiosità più incredibili di questedi Parigi 2024. L’hockeista su prato australiano parteciperà alla sua terza edizione consecutiva, dopo Rio (2016) e Tokyo (2021). E fin qui, nulla di strano. Il 30enne ci sarà anche a Parigi, ma con unin meno, o meglio, con uno amputato. Una scelta coraggiosa, l’unica per poter esser presente tra 8 giorni in Francia: l’infortunio, infatti, avrebbe sicuramente precluso la sua partecipazione. Maha agito con una decisione inusuale che, seppur efficace, lo condizionerà per il resto della vita. “Ho preso una decisione consapevole dopo aver parlato con un chirurgo plastico.