Basket B1 Domenico D’Argenzio primo volto nuovo della Juvecaserta 2021

(Di giovedì 18 luglio 2024) Caserta. È un ritorno a casa per ilPaperdi2024/2025: si trattaguardia play, cresciuto cestisticamente nelle giovanili del club bianconero e passato poi alla Luiss Roma, con cui ha disputato gli ultimi cinque campionati. Nato a Piedimonte Matese (CE) il 21/03/2001ha esordito in serie B nella stagione 2019/2020 proprio con la Decò. L’anno successivo è stato ammesso alla Luiss nelle cui fila ha disputato quattro campionati di serie B culminati nella promozione in Lega2 nella stagione 2022/2023. Unica eccezione, in questo quadriennio, i playoff per la promozione disputati con la maglia del Rimini, cui è stato aggregato dopo la conclusionestagione con la Luiss. Lo scorso campionato, in Legadue, ha disputato 38 gare con una media di 6,5 punti a partita.