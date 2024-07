Banche chiude la filiale di Pieve Lettera e indicazioni ai clienti Le consulenze a Monsummano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024)la storica banca di piazza XXVII aprile aa Nievole, nei giorni scorsi è arrivata laai. A darne conferma è il sindaco Gilda Diolaiuti, che spiega anche cosa succederà adesso. Di fatto lapievarina di Intesa San Paolo dal 12 ottobre prossimola sede ma non i servizi parte dei quali, al momento, saranno dislocati nelle varie tabaccherie del paese, mentre per ledi persona idia Nievolesaranno dirottati alladiTerme in piazza Giusti. "La Banca è sempre aperta: siamo presenti – fa sapere ail’istituto di credito tramite una e-mail – tramite Internet Banking e attraverso l’App Intesa Sanpaolo Mobile. Potranno essere attivati ulteriori servizi di supporto alla mobilità.