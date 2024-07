Vip Master 2024 Milano Marittima | il compleanno di Enzo Paolo Turchi

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Countdown quasi terminato per il Vip: nell’occasione sarà festeggiato ildel noto. Una 33^ edizione tutta da vivere in Riviera Romagnola: appuntamento a venerdì 19 e sabato 20 lugliocon il tennis vip. Bagni Paparazzi 242 di Patrick Baldassari come sempre headquarter dell’iniziativa che vedrà sfidarsi a colpi di racchetta numerosi big dello showbiz, della tv, del cinema e dello sport. Si parte questo venerdì dalle ore 20,30 sui campi da tennis del noto circolo romagnolo di Viale Jelenia Gora 4. Sarà consegnato nell’occasione il premio ambiente “Vip Amici del Mare”. A seguire, dalle ore 24, festa ai Bagni Paparazzi con ildi(per gli amanti dei numeri, data di nascita 19 luglio 1949). Il giorno seguente si continua a giocare a tennis dalle ore 20,30, sempre al Circolo Tennis.