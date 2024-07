Calciomercato Modena dopo il portoghese annunciato il… brasiliano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024)show sull’annuncio delPedro Mendes, il club ha comunicato l’arrivo anche di un difensore. “IlF.C. comunica di aver concluso le pratiche per il tesseramento di Eric Botteghin, centralecon passaporto italiano che vanta 580 partite tra i professionisti e una lunga esperienza tra Brasile, Olanda e Italia. Terminato il 30 giugno scorso il contratto con l’Ascoli, Botteghin si è legato al club gialloblù con un contratto annuale con opzione”. Matteo Rivetti: “la scelta di un difensore del calibro di Eric è orientata all’apportare ulteriore esperienza e solidità in un reparto sempre più di livello per la categoria, che abbina ragazzi giovani ad altri più esperti.