Tortura e maltrattamenti sui pazienti | arresti tra gli operatori della Croce Rossa a Roma

(Di martedì 16 luglio 2024) Vicenda da non credere quella che arriva da. I Carabinieri del Nucleo InvestigativoCapitale, su delegalocale ProcuraRepubblica, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazionemisura cautelare deglidomiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di diecisocio sanitari, cinque dei quali gravemente indiziati del reato di(613 bis c.p.) e gli altri cinque gravemente indiziati del reato dinei confronti di persone a loro affidate per ragioni di cura, vigilanza e custodia (art. 572 c. 2 c.p.), reati aggravati dalla qualifica di incaricati di pubblico servizio. Per uno degli indagati è stato inoltre ipotizzato il reato di violenza sessuale (art. 609 bis) in quanto in una circostanza è gravemente indiziato di avere palpeggiato un paziente.