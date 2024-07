Musei card unica da ripristinare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) "Vorrei mettere in rete tutto ciò che c’è che è già molto, tornare a fare cose che sono state un vanto per città. Penso ad esempio alla Perugia, strumento che metteva in grado di visitare tutti icon un’carta. Esperienza finita che a mio avviso va subito ripristinata". Sarà questa una delle prime mosse di Marco Pierini, da ieri ufficialmente vicesindaco di perugia con delega alla Cultura, delle biblioteche di Perugia, dei Grandi eventi e del rapporto con le Fondazioni culturali. "La nomina a vicesindaco di Perugia è stata una sorpresa anche per me, ma non potevo dire di no a questa offerta straordinaria di continuare a lavorare per una città che mi ha adottato e mi ha dato tantissimo" dice. "E’ una sfida che non so se sarò capace a vincere ma ce la metterò tutta. Quando la sindaca mi ha chiesto di fare il suo vice mi sono venuto i brividi.