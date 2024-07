Calcio Montemarciano il primo rinforzo è William Ulisse

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 16 luglio 2024) L’esterno classe 2001, ex Juniores della Recanatese, viene dalle ultime due stagioni al Castelbellino in Prima Categoria, 16 luglio 2024 –sarà un nuovo calciatore del. Il centrocampista esterno, classe 2001, rinforzerà la squadra di mister Cristiano Caccia per il 2024-2025. Cresciuto nei settori giovanili di Dorica Torrette e Castelfrettese (10 gol nel campionato Allievi Regionale nel 2017-2018), nel 2018-2019 si trasferisce nella Juniores Nazionale della Recanatese per poi andare a giocare nella Juniores Regionale del Marina nel 2019-2020, segnando 5 gol prima dell’interruzione causata dalla pandemia. Nel 2021-2022 esordisce in una prima squadra alla Falconarese, in Prima Categoria, per poi passare al Castelbellino nell’annata seguente. In due stagioni in orange, ha segnato 5 reti.