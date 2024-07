Attentato a Trump parla l’autore della trollata a Mark Violi | È sfuggita di mano ma non è bullismo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 luglio 2024) «Doveva essere un tweet ironico limitato alla mia cerchia di follower, non mi aspettavo che account con milioni di follower cascassero per unadel genere». Come promesso è arrivata l’intervista chiarificatrice – al mensile Prismag – deldietro l’account @moussolinho che sabato sera ha mandato in tilt la stampa di mezzo mondo. Nei minuti concitati successivi al fallitoa Donaldin Pennsylvania, da un profilo X italiano da qualche migliaio di follower vengono pubblicate poche righe in inglese per annunciare che la polizia ha individuato l’re:Violets, un «fanatico attivista antifa». Tutto falso, solo l’inglesizzazione del nome del pubblicista Marco, fondatore del sito romagiallorossa.it che segue le vicende legate alla squadraCapitale.