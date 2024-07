Atletica lo scudetto Over 35 femminile Fratellanza tricolore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lariscrive la storia centrando il primo35 al(foto), festeggiato a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, grazie al punteggio finale di 1259 punti contro i 1254 dell’Santamonica di Misano e i 1248 di Rom. In una sfida equilibrata da segnalare le vittorie di Sara Roberta Colombo nel lungo e nei 200 ostacoli con 5,02 metri e 30"85. Successo anche per Valentina Montemaggiori nel peso con 11,04 metri. Sul secondo gradino del podio, invece, la staffetta 4x100 formata da Emanuela Bolattino, Simona Barchetti, Paola Bassano e dalla stessa Colombo con 55"92. Quarto posto, invece, per Alessia Zapparoli nella marcia (15’08"97 per completare i 3000 metri in programma), mentre quinta si è piazzata la 4x400 di Angela Pachioli, Paola Bassano, Monica Barchetti e Lara Gualtieri in 4’47"34.