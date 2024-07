Romagnoli e la sfida delle patate | Stagione ok ma serve innovare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Clima impazzito, inflazione, povertà crescente, ma anche consumatori sempre più attenti ed esigenti. Sono tante le sfide che Giulio, amministratore delegato dellae F.lli Spa, deve affrontare ogni giorno. Come si fa in questo scenario a governare una grande impresa familiare nel complicato settoreproduzioni orticole? "Si deve studiare ecostantemente. Il nostro approccio, poi, è fatto di condivisioneinformazioni, analisi, costruzione di relazioni di fiducia con i fornitori e con i clienti". Come si comportano i consumatori? E come si può modificare l’offerta di prodotti tradizionali come le? "Esiste sicuramente un problema di potere d’acquisto, che porta ad una polarizzazione della domanda.