Pagelle Tour de France 2024 | Tadej Pogacar meglio di Pantani Vingegaard ci prova ma non ne ha

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)QUINDICESIMA TAPPADE, voto 10: il confronto con Marcoprende sempre più piede, visto che è dal lontano 1998 che nessuno riesce nella doppietta Giro-e lo sloveno è vicinissimo a compiere il miracolo. Oggi sul Plateau de Bielle, una delle salite rese celebri dal Pirata, il capitano della UAE Emirates ha frantumato il record di scalata migliorandolo di quasi quattro minuti. È veramente un fuoriclasse, sono terminati quasi gli aggettivi per la Maglia Gialla. Devastante: resta tranquillo a ruota di, mentre il danese è a tutta per attaccarlo, poi accelera e lo stacca, rivedendolo un minuto dopo al traguardo. Jonas, voto 7: c’è da fare i complimenti a lui, soprattutto, e alla squadra per il coraggio.