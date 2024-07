I soldi ci sono | 75 milioni per il rilancio La città è pronta a cambiare volto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Una valanga di. 75 per l’esattezza, contando anche i 30 per la nuova questura, che arriveranno con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’ex colonia Ugo Pisa, la piscina comunale, l’ex mercato coperto, l’ex Cat, i palazzi Bourdillon e Colombini, il castello Malaspina, l’asilo nido di via Fiume a Marina di Massa. Un flusso enorme di denaro, tanti “ex” tesori del territorio per anni diventati buchi neri. Per Massa una grande occasione di mostrare la sua resilienza e avviare davvero la ripresa. Il tempo per vedere se andranno a buon fine è breve perché(sulla carta) rigorose le scadenze fissate dal Pnrr. Intorno al Castello Malaspina cigià le impalcature: lavori da 814mila euro da completare entro il prossimo 15 aprile, di cui poco più di 76 mila già realizzati.