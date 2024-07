Calciomercato il figlio di Martin Palermo in Serie B | l’annuncio infiamma i tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) La Carrarese ha piazzato un grande colpo per il campionato diB. E’ stata definita la trattativa per l’arrivo di Ryduan, attaccante classe 1996. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato sul sito. “Carrarese Calcio 1908 comunica di aver definito il tesseramento del calciatore Ryduan, classe 96 e di professione attaccante. Il nativo di La Plata si lega ai colori azzurri sino al 30.06.2026?. Chi è RyduanIl “puntero” argentino,d’arte del centravanti della nazionale albiceleste, è solito muoversi su tutto il fronte offensivo. Carrarese Carrarese, stadio e: le indicazioni in conferenza Cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal de Sarandì, vanta esperienze in campionati di massimasudamericana.