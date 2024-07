Blitz in spiaggia della polizia Sequestrati abiti e bigiotteria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Vasta operazione, durata diversi giorni, degli agentilocale di Gatteo, in, dove ci sono 30 stabilimenti balneari. Gli uomini delle forze dell’ordine comunali sono arrivati inincivili e hanno trovato numerose persone, non italiani, che tentavano di vendere abusivamente ai turisti e ai bagnantizonamerce senza essere in possesso di nessuna autorizzazione o licenza commerciale. Così gli agenti hanno sequestrato 500 capi e oggetti fra, borse, teli dae chincaglieria varia. Le persone, circa una quindicina, tutti stranieri, sono stati identificati e sanzionati. Sempre nel corso dei controlli, ormai a ritmo giornaliero, sono state trovate e denunciate tre massaggiatrici, tutte cinesi, intente a fare il loro lavoro, senza essere in possesso di alcuna certificazione.