Uomini e Donne ex tronista lascia la Rai | il motivo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un’amata e storica exla Rai e sembra essere svelato anche ildi questa netta decisione. Ma di chi si tratta? Stiamo parlando di Flora Canto. La showgirl, che a Luglio del 2022 è convolata a nozze con il suo compagno Enrico Brigano, sembra essere giunta ad un’importante decisione professionale, ossia quella di abbandonare la Rai. La conduttrice infatti, da settembre 2023 fa parte del programma del mezzogiorno che va in onda su Rai2, I Fatti Vostri. Ma non solo. Flora infatti ha preso parte anche ad altri programmi noti come I migliori anni o anche Tale e Quale Show. Ma ora, dopo una sola stagione al fianco di Tiberio Timperi e Anna Falchi, sembrerebbe ad oggi non più confermata la sua presenza per la prossima edizione.