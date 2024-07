Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo essere stata uno dei volti di punta di Rai e Mediaset, Belen passa ora a Warner Bros. Discovery. E in autunno sarà sul Nove e su Real Time con due programmi: Only Fun – Comico Show e Amore Alla Prova. La showgirl argentina è così l’ennesimo big a entrare a far partesquadra di una delle più grandi media company mondiali dopo Fabio Fazio e Amadeus in quello che ha definito «unsuatelevisiva. Belen Rodriguez, la battutapalla con la neve: «Ci verrebbe di darla in testa a qualcuno» X Leggi anche › Al mare con ilfidanzato: l’estate d’amore di Belen Rodriguez Belen Rodriguez a Discovery: quali programmi condurrà Alla guida di Only Fun – Comico Show (che condurrà insieme ai PanPers sul Nove) Belen sostituisce Elettra Lamborghini: la trasmissione, prodotta da Colorado Film, è già stata un successo di pubblico e un appuntamento fisso per gli amanti del genere.