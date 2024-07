Autobianchi e Innocenti rinasceranno grazie ai costruttori cinesi? Il governo ci pensa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) E serisorgessero? L’ipotesi, riportata dal il Sole 24 Ore, sembra realizzabile. A sponsorizzare il loro ritorno alle attività produttive sarebbe ilstesso, che avrebbe messo i due marchi sul piatto delle trattative in corso (da mesi) con alcuniautomobilistici– fra cui BYD, Great Wall Motors, Chery, Dongfeng e Jac – potenzialmente interessati ad aprire delle fabbriche nel nostro Paese. Attualmente i due brand sono sotto il controllo di Stellantis con cui, ormai da mesi, l’Esecutivo è ai ferri corti: la multinazionale chiede incentivi ed agevolazioni fiscali per mantenere ed eventualmente intensificare la produzione in Italia. Il, invece, vorrebbe riportare la produzione automobilistica nostrana ad almeno un milione di vetture l’anno, impedendo contestualmente al gruppo guidato da Carlos Tavares di utilizzare riferimenti all’Italia per promuovere i modelli che non sono assemblati sul territorio nazionale.