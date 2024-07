Arezzo al centro di una tesi di specializzazione in Pneumologia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Si chiama toracoscopia medica, viene eseguita dai Pneumologi e permette di esplorare la cavità toracica ed eseguire biopsie della pleura per la diagnosi dei versamenti pleurici persistenti o recidivanti da cause non note. Una procedura interventistica mininvasiva alternativa alla Videotoracoscopia (VATS) eseguita da chirurghi toracici. L’introduzione della toracoscopia medica ha consentito all’ospedale San Donato di assumere un ruolo strategico nella diagnosi di molte malattie della pleura, da quando la Chirurgia toracica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese non esegue più interventi chirurgici nella struttura ospedaliera aretina: da oltre 10 anni, infatti, tutte le operazioni di chirurgia toracica della Asl Toscana Sud Est, inclusa la VATS per malattie della pleura, è centralizzato sulle Scotte di Siena.