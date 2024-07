Napoli Manna scatenato sul mercato | pronti altri due colpi – KISS KISS

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ildopo Marin e Spinazzola,preparadue. Le ultime sulazzurro da. Buongiorno ad un passo: visite mediche in arrivo Ilsi prepara a vivere una stagione di rinnovamento sotto la guida di Antonio Conte. Mentre la squadra si raduna a Dimaro per il ritiro estivo, il Direttore Sportivo Giovannilavora incessantemente per rinforzare la rosa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da, il club azzurro è prossimo a chiuderedue importantidi. La redazione diha rivelato che Alessandro Buongiorno è ormai vicinissimo a vestire la maglia azzurra. Il difensore del Torino sarebbe pronto a sostenere le visite mediche, ultimo passo prima dell’ufficialità.