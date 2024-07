LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 50 km all’arrivo ritiro per Elisa Balsamo

Leggi tutta la notizia su oasport

13.31 La brasiliana ha preso qualche secondo di margine sul gruppo. 13.30 Intanto prova ad andarsene via Ana Vitoria Magalhaes (Bepink-Bongioanni), una delle atlete che si è messa più in luce negli ultimi giorni. 13.27 Ci stiamo per avvicinare a un altro tratto in salita, l'ultimo a disposizione delle atlete per provare ad evadere dal gruppo. 13.25 Continuano a scattare le atlete, ma il gruppo riesce continuamente a tornare sulle attaccanti. 13.23 50 km. 13.21 Silvia Zanardi (Human Powered Health) si aggiudica lo sprint intermedio di Sigillo.