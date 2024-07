Giacomo Bozzoli cosa ha detto il figlio agli inquirenti | la sua versione

Leggi tutta la notizia su tvzap

La scorsa settimana, la moglie di, Antonella Colossi, e ilsono tornati dalla Spagna, da soli. Il giorno stesso, la donna è stata interrogata dai carabinieri ma non ha fornito alcuna informazione utile su dove potesse trovarsi il marito.è accusato di aver ucciso lo zio Mario e di averlo gettato nel forno dell'azienda di famiglia l'8 ottobre 2015 a Marcheno, nel Bresciano. Lo scorso 1° luglio, la Cassazione ha confermato la sentenza: l'uomo è ritenuto colpevole e dovrà scontare l'ergastolo. L'imputato però non si è presentato in aula e al momento risulta introvabile. Nelle scorse ore, è stato ascoltato ildiha rivelato? Cos'è successo nei giorni prima della sentenza La famiglia è partita da Soiano all'alba del 23 giugno.