Calciomercato Napoli si cerca l’accordo definitivo | altro acquisto in arrivo!

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilè attivissimo sul mercato in entrata. Il ds Giovanni Manna sta provando a chiudere il quarto colpo dell’estate partenopea. Ilè una delle squadre più attive sul mercato in Italia. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Leonardo Spinazzola dalla Roma e Rafa Marin dal Real Madrid, a breve è attesa la terza ufficialità, quella di Alessandro Buongiorno. L’ormai ex capitano del Torino sta per sbarcare in Campania e andrà a rinforzare ulteriormente il pacchetto difensivo, arricchito dai primi due nomi. Le sorprese per i tifosi azzurri non finiscono qui. Il d.s. Giovanni Manna è al lavoro per regalare a mister Antonio Conte il quarto colpo dell’estate partenopea. La trattativa con il calciatore procede bene e nei prossimi giorni sono attese novità importanti, l’affare può decollare da un momento all’