WomenX Impact 2024 innovazione leadership e carriera per le donne del futuro

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Summit, l’evento internazionale dedicati all’empowerment, allae all’imprenditoria femminile realizzato dall’omonima community che coinvolge oltre 20.000e uomini tra Italia ed estero, quest’anno si trasferisce a Milano, a Talent Garden Calabiana, per una tre-giorni in presenza (i primi due) e online (l’ultimo) dal 21 al 23 novembre. Dopo il lancio dellaAcademy, che intende mettere a disposizione corsi di formazione per favorire le skills e l’accesso delleal mondo del lavoro, quest’anno il programma, che prevederà, come sempre, interviste one to one, speech e workshop formativi, sarà dedicato a temi di strettissima attualità. Dalle professioni delall’intelligenza artificiale, fino a toccare gli obiettivi di Diversity, Equity and Inclusion,vedrà i e soprattutto le maggiori esperte del settore parlare, tra le altre cose, anche didigitale e nuove tecnologie, e immaginare insieme scenari e soluzioni per i capisaldi del lavoro: le professioni del, la sostenibilità, i nuovi modelli die molto altro.