Successo alla festa dell’Auser | | Volontariato con entusiasmo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Con una squadra eccezionale si ottengono ottimi risultati, come quelli raggiunti l’altra sera nei giardini pubblici di Portico, con ladi Mezza Estate della nostra associazione, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, sia agli stand gastronomici sia all’animazione della serata". Ezio Palli, responsabiledi Portico e San Benedetto, ringrazia così i partecipantiprimadi Mezza Estatee tutti gli operatori che hanno collaborato, concludendo: "Incoraggiati da questo grande risultati, dobbiamo proseguire con piùnello svolgimento delle attività sociali cui siamo chiamati per il benessere di tutte le persone in difficoltà". Aggiunge Sauro Benedetti, braccio destro di Palli e animatore dell’iniziativa: "Grazie infinite per la collaborazione a chi ci ha aiutato in questi giorni frenetici e al numeroso pubblico".