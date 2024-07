Nato piano da ‘Guerra Fredda’ | F-16 per Ucraina e messaggio a Cina | Stop aiuti a Russia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) – Gli F-16 ‘in volo’ per l’e un“forte e chiaro” alla, punto di riferimento dellanella guerra d’aggressione contro Kiev. Sono due tra gli elementi che spiccano a Washington, dove va in scena il summit dellaper il 75esimo anniversario dell’Alleanza che – parola del segretario generale Jens Stoltenberg – “approva il più vastodi difesa dalla Guerra Fredda”. I paesi membri hanno iniziato il promesso di trasferimento degli aerei da combattimento a Kiev: la potenziale svolta della guerra con laprende forma. “Mentre parliamo, è in corso il trasferimento di jet F-16, provenienti dalla Danimarca e dai Paesi Bassi” alle forze di Kiev, dice Antony Blinken, segretario di Stato americano.