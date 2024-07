Aperta Ufficialmente la Sesta Farmacia Comunale di Cerveteri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Si è tenuta ieri, martedì 9 luglio, l’inaugurazione ufficiale delladi, situata in Via Fontana Morella 84. Un evento che ha visto la partecipazione di tantissime persone, a testimonianza dell’importanza e del forte interesse della comunità per questo nuovo servizio di prossimità. Questa nuova struttura, realizzata in collaborazione con la società Multiservizi Caerite S.p.A., rappresenta un significativo passo avanti nell’offerta di servizi sanitari sul territorio. Come da programma elettorale, l’apertura di questaè stata una sfida importante, ma fortemente voluta per rispondere alle crescenti esigenze dei cittadini. “L’apertura di questa nuovarappresenta per noi un grandissimo motivo di orgoglio- ha commentato il sindaco Elena Gubetti- Abbiamo dotato di una modernissimaun punto nevralgico del nostro territorio, a ridosso di un centro commerciale e a cavallo trae la nostra frazione di mare”.