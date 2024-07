A Empoli è lotta alle zanzare con il progetto ‘porta a porta’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)– Èadcon il ritorno delper contrastare più efficacemente la presenza dellesul territorio comunale. L’iniziativa vanta della stretta collaborazione tra Comune di, associazione Auser, l’azienda Blitz Disinfestazioni, gestore del servizio di disinfestazione sul territorio comunale, cittadine e cittadini. Nelle settimane scorse alcuni operatori formati sono andati nelle abitazioni private con pertinenza esterna per eseguire azioni di prevenzione ealla diffusione delle larve di zanzara, distribuendo un prodotto larvicida: innocuo per l’uomo e gli animali domestici, che si scioglie nelle acque ed è efficace per circa quattro settimane. “Con questa azione, ribadiamo l’importanza da parte dei cittadini di effettuare con regolarità lalarvicida nelle caditoie private di propria pertinenza e di applicare le corrette misure di prevenzione, perché sappiamo che la maggior parte della proliferazione di questo insetto si sviluppa nelle pertinenze private” spiega l’assessora alla transizione ecologica, Laura Mannucci.